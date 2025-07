Vary 5: Sci-fi o mateřství, vzpoura proti autům, tajemná plíseň. V českém filmu by se mohly dít věci

V československém hudebním průmyslu sedmdesátých a osmdesátých let by se měl odehrávat poslední projekt, osmidílná série Rymejk režisérky Kateřiny Letákové, absolventky režie na DAMU, která v současnosti působí v Dejvickém divadle. Mělo by jít o hudební grotesku a námětem jsou české předělávky zahraničních hitů. Respektive to, jak se v Československu dělaly a jak jimi pronikala do socialistické kultury ta k nepoznání přetextovaná západní hudba.