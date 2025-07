Sejdou se Konečná, Španěl, Vidlák - a změní systém?

Proto je důležité jejich myšlenkovému světu věnovat pozornost. Pozornost je důležité slovo, jelikož tento svět nenajdeme v jednom konkrétním manifestu či programu. Je rozesetý do desítek a stovek vyjádření na sociálních sítích v (zejména alternativních) médiích či na nejrůznějších konferencích. Doby, kdy měly strany pečlivě popsané, o co usilují, jsou pryč. A pro antisystémové strany to platí dvojnásob.