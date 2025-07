Fico na Devíně ohlásil svůj další plán. Chce vykostit celou komunitu slovenských katolíků

Čtete-li tyto řádky, je velká pravděpodobnost, že vás premiér vaší vlastní země považuje za nepřítele. Čtete (a zřejmě si také platíte) médium, které je podle Roberta Fica součástí „mediálního a opozičního bloku, který netuší, co je to národní hrdost, suverenita, národní zájmy, zato velmi dobře ví, co je to sloužit cizím“.