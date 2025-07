Trump vs. Musk, další dějství. Americké drama začíná nabírat na obrátkách

Výsledkem tohoto střetu je pozoruhodná vzpoura: Elon Musk, navzdory tomu, že před několika týdny oznámil odchod z politiky, teď zakládá novou politickou stranu. Bude se jmenovat Americká strana. Čert vem, že třeba v New Yorku podle tamní legislativy nesmí být v názvu politické strany nic, co odkazuje právě k Americe. Elon Musk není mužem politických nuancí, ale spíše rozmáchlých gest. Jeho strana má být „obranným valem“, který zastaví sešup Spojených států do „dluhového otroctví“. Podle Muska vlastně Trump svým BBB dokázal, že v americké politice jsou nakonec všichni stejní. „Když přijde na to nechat prostřednictvím korupce a rozhazování zemi zbankrotovat, žijeme v systému jedné strany, nikoli v demokracii. Dnes vzniká Americká strana, aby vám vrátila svobodu.“