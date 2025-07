Měla to být zbraň proti overturismu a ochrana bydlení, ale možná v parlamentu spadne pod stůl

Ta formulace nevypadá nijak dramaticky a skoro se zdá, že by všichni mohli být po naplnění tohoto slibu tak či onak spokojeni. To se ale nejspíš nestane. Dnes je situace taková, že lze velmi snadno, a aniž by o tom státní úřady věděly, nabízet na internetu ubytování turistům a vyhnout se obecním poplatkům nebo i placení daní. Důsledky jsou příjemné, pokud sami cestujeme a vybíráme si z velké nabídky ubytování. Ale i méně příjemné – pokud v turisty obležených městech hledáme nájemní bydlení a zjišťujeme, jak velké množství majitelů bytů vyhlíží pouze turisty, a nikoli nás.