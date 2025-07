Vary 5: Sci-fi o mateřství, vzpoura proti autům, tajemná plíseň. Co se chystá v českém filmu

Co se stane, když mateřství není volba, ale povinnost. Chytlavý slogan láká pozornost v krátké prezentaci k projektu Nepojmenovaná. „Hlavní impuls byla úvaha, jestli budu schopná dát svému dítěti bezpodmínečnou lásku,“ vysvětluje režisérka Daria Kashcheeva. A dodává: „Je to obrovský tlak a nejsem si jistá, jestli bych toho byla schopná. Zároveň jsem to tolik potřebovala a nedostala jako dítě od svých rodičů.“