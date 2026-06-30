Kultura30. 6. 202610 minut
Kateřina Šedá: Jsem taková prostitutka – nemám možnost vztahy z projektů udržovat a prohlubovat
S konceptuální umělkyní nejen o spojování lidí a její Národní sbírce zlozvyků
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem umělkyně Kateřina Šedá. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:
Odkud jste přijela? Hodně cestujete…
Přijela jsem z Brna. Ale ano, stále cestuju, každý den jsem jinde a moc hrdá na to nejsem. Nevím, jak ty věci dělat jinak, ale je to pro mě hrozně únavný. V ideálním případě bych chtěla trávit čas třeba rok na jednom místě a dělat jen jednu věc. Ale to se mi nedaří, takže furt přejíždím. Pořád jsem na cestě, no…
↓ INZERCE
To vy ale musíte, vždyť ke své práci potřebujete lidi.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
2 minuty
Fotbalový šampionát je lék na populismus všeho druhu
Silvie Lauder30. 6. 2026