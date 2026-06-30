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Kultura30. 6. 202610 minut

Kateřina Šedá: Jsem taková prostitutka – nemám možnost vztahy z projektů udržovat a prohlubovat

S konceptuální umělkyní nejen o spojování lidí a její Národní sbírce zlozvyků

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem umělkyně Kateřina Šedá. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:

Odkud jste přijela? Hodně cestujete…

Přijela jsem z Brna. Ale ano, stále cestuju, každý den jsem jinde a moc hrdá na to nejsem. Nevím, jak ty věci dělat jinak, ale je to pro mě hrozně únavný. V ideálním případě bych chtěla trávit čas třeba rok na jednom místě a dělat jen jednu věc. Ale to se mi nedaří, takže furt přejíždím. Pořád jsem na cestě, no…

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