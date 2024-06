Zuzana Čaputová: Cítila jsem neklid, pnutí, naštvanost

Když se stane něco, co se dotkne mé emocionality, třeba pád rakety v Polsku, tak si velmi dobře uvědomuji, že musím mít své emoce pod kontrolou. Kdybych jim nechala volný průběh, tak mohou ovlivňovat společnost. S raketou to bylo velmi jasné, musela jsem zachovat chladnou hlavu a napsat status, který vyzve ke klidu, protože se musíme nejdříve dozvědět, co přesně se stalo. V případě Teplárně jsme věděli jasně, co a proč se stalo, vzhledem k tomu, že chlapec za sebou nechal tweety. Ale řízení vlastních emocí v těch emočně vypjatých chvílích je velmi důležité. Musím myslet na to, že moje vlastní prožívání se promítá na celou společnost. Tak jsem se ráno cestou do Bystrice vypsala v prvním statusu na sítích a myslím, že to kolegové trochu uhladili. Napsala jsem tam mimo jiné, že v boji s nenávistí musí být orgány činné v trestním řízení důslednější. V Bystrici jsem byla kvůli výpovědím lékařů v nemocnicích a na onkologii, řešili jsme i sociální témata. Pak jsem sledovala tiskovou konferenci premiéra Hegera k tématu vraždy a to byl důležitý bod v mém vnímání jeho osoby.