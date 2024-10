 Zatím 6:4 pro lidstvo. S Nobelovými cenami se vrací varování před umělou inteligencí

Tah číslo 37 v jedné z partií, v nichž jihokorejský velmistr hry go I Se-tol v roce 2016 nastoupil proti počítači, působil jako blesk z čistého nebe. Žádný lidský hráč by ho nikdy neudělal, pokládal by jej za hloupý. „Byl něčím zcela nepochopitelným, nepředstavitelným, krásným a děsivým – a zásadním pro vývoj partie, kterou pak stroj vyhrál,“ řekl nedávno Respektu spisovatel Benjamin Labatut, který se tématu věnoval v románu Maniac.