Pochopila jsem, že člověk musí být v uvozovkách Američan, aby prorazil

Vždy jsem chtěla být zpěvačkou, ale když jsem byla malá, máma mi tvrdila, že zpívám dost obyčejně. Tak jsem si řekla: Ok, tudy cesta asi nepovede, a věnovala jsem se tomu jen pro radost. Ale hudba byla i důvodem, proč jsem se jako malá naučila anglicky. Začalo to ve chvíli, kdy jsem zjistila, že Hannah Montana není z Prahy, protože byla u nás v televizi nadabovaná česky, ale že je Američanka. Pochopila jsem tady, že člověk musí být v uvozovkách Američan, aby prorazil. V průběhu let se sice stal prioritou balet, ve kterém jsem získávala stále víc příležitostí, ovšem k hudbě mě to pořád táhlo nejvíc.