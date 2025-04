Partnerka si potají prohlíží můj mobil, chce o mně vědět všechno, ale já potřebuji své soukromí

Nedávno to však v jedné situaci zašlo ještě dál. Během sprchování jsem ji přistihl, jak si prohlíží můj mobil. Když jsem se jí na to zeptal, reagovala, že bychom před sebou neměli mít tajemství. Pro mě je však důležité mít určitou míru soukromí, a to i ve vztahu. Nemám co skrývat, ale nevidím důvod, proč by měla mít přístup ke všem mým zprávám nebo proč by měla vědět každý detail z mého pracovního dne.