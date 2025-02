Němce po letech spokojenosti zachvátil strach z budoucnosti. Jak se to projeví v nedělních volbách?

„Naši sousedé jsou na vrcholu sil. Mzdy a rozpočtové přebytky setrvale rostou a nezaměstnanost klesá. Němci odolávají nacionalistickým silám, které v podobě Donalda Trumpa a brexitu otřásly anglosaskými státy. Vyhýbají se finančním krizím. Nepanikaří z teroru. Nebojí se uprchlíků. Objektivní data a průzkumy veřejného mínění jednoznačně sdělují, že Německo prochází skvělým obdobím svých dějin.” Není to ani osm let, co těmito slovy začínala reportáž Respektu z předvolebního Německa. Tamní společnost byla spokojená a bylo jasné, že ve funkci kancléřky znovu potvrdí Angelu Merkel. A dnes?