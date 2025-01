„Německo nám hodně pomohlo, Sýrie mi nedala nic. Můj domov už je proto tady.“ 

Když bylo Azadovi patnáct, živořil ve stanu na turecké straně hranice se Sýrií. Na dohled svého domovského města Kobaní, o které válčili kurdští bojovníci a džihádisté Islámského státu. Znovu a znovu přemlouval rodiče, aby mohl se staršími kluky z tábora odejít směrem do Evropy a požádat tam o azyl. „Pořád mi to zakazovali, přišlo jim to moc nebezpečné,“ říká dnes pětadvacetiletý Azad Kúr. „Ale nakonec jsem je přemluvil.“ Projel Turecko, člunem se přeplavil do Řecka a přes Balkán pokračoval až do Německa. Jednadvacátého srpna 2015 – tedy dříve než Angela Merkel prohlásila své proslulé „Wir schaffen das“ (Zvládneme to) – zakončil svoji pouť v Brémách.