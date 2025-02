Autor sociologického bestselleru: Východ Německa zůstane jiný

Vezměte si, že ve východním Německu dnes žije tolik lidí jako v roce 1905. Zajímavé je i srovnání s daty z třicátých let minulého století: na východě žije o patnáct procent méně obyvatel než tehdy, na západě o šedesát procent více. Východoněmecká společnost je přestárlá, a zvláště v maloměstech a ve venkovských okresech dominují muži. Ženy, především ty vzdělanější, mnohem častěji odešly a dál odcházejí za lepšími příležitostmi na západ. V některých okresech ve věkové skupině od dvaceti do třiceti let připadá na 100 žen 140 mužů. To přímo souvisí s oblibou krajní pravice, protože se jejím hodnotám v tomto velmi maskulinním prostředí daří.