USA přestaly s Ukrajinou sdílet i zpravodajské informace, hrozí více civilních obětí

Ředitel CIA John Ratcliffe a poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Michael Waltz pauzu v předávání zpravodajské podpory Ukrajině potvrdili, nicméně podle listu The New York Times naznačili, že by mohla mít krátké trvání, pokud by se Ukrajina rychle vrátila k jednacímu stolu.