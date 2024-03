U nás je to spíše fatamorgána než poušť. Nové projekty oživují regionální novinařinu

Není to moc běžné: z regionů novináři obvykle míří do celostátních médií bez zpáteční jízdenky, z představy „jedu tam na pár let“ se zpravidla stává „navěky“. I tři mladí novináři se rozutekli z Ostravy do velkých celostátních médií, ale teď, po letech, se vrátili z centra do regionu. Jejich plán na založení regionálních novin začal nabývat jasné kontury před tři čtvrtě roku tady, na Havlíčkově nábřeží u řeky Ostravice. Byl květen a tři novináři se domluvili u pouličního stolku ostravské kavárny Dock, že do toho jdou, že založí svou redakci.

Od minulého měsíce už ji mají – nový publicistický web Okraj.cz, zaměřený na kontextové psaní, analýzy a investigativní žurnalistiku. A z rychlosti, s níž přivedli svůj sen k životu, vypadají pořád ještě dost překvapení. „Shodli jsme se, že nejsme spokojeni s podobou regionální žurnalistiky. Chybělo tu hloubkové investigativní psaní o regionu a my jsme si řekli, že to zkusíme změnit,“ říká novinář Jan Žabka (27) v kavárně Dock u stolku s kolegyněmi Klárou Filipovou (30) a Simonou Janíkovou (34).

Najít model

Všichni tři jsou Ostravané, kteří po studiích sbírali zkušenosti v celostátních médiích. Jan Žabka působil v Aktuálně.cz a v serveru Hlídací pes, Klára Filipová v České televizi a Českém rozhlase, kde z Ostravy pracuje v datové redakci i dnes, a Simona Janíková v Hospodářských novinách. Teď jsou z nich navrátilci do rodného města. A všichni říkají, že si byli vždycky jisti, že se do Ostravy chtějí vrátit.

Simona to udělala nejpřirozenějším způsobem: v době covidu se v redakci Hospodářských novin domluvila, že se stane „krajánkem“, tedy regionální novinářkou, která bude do listu psát z Ostravy. Už v Praze se ale všichni tři potkávali, věděli o sobě. „Na jedné novinářské konferenci jsme s Honzou začali trošku lamentovat nad tím, jaký je stav lokálních médií. A zjistili jsme, že oba máme sen se jednou vrátit a ten stav trochu pozvednout nad každodenní zpravodajství, dělat hloubkovou novinařinu,“ popisuje Klára Filipová.

Hluk, ovzduší, bydlení v nájmu, ekologická zátěž i krach hutí, o tom všem se dá psát hloubkově. (Ostrava) • Autor: Milan Bureš

Jan se zase potkal se Simonou, která uvažovala stejně, a tak se nakonec všichni tři dohodli. Původně chtěli svůj plán rozjet přibližně za dva roky od spouštěcí schůzky na nábřeží, ale příležitosti je vtáhly a věci nabraly spád. Naskytla se jim možnost získat grant u bruselské neziskovky Journalismfund v projektu Local Media for Democracy. Zkusili to a uspěli. O grant se ucházelo 127 novinářů nebo týmů z celé Evropy a Okraj se propracoval mezi 25 vybraných.

Na rozjezd dostali přibližně 800 tisíc korun, za ně zřídili web, platí z něj výlohy i sobě výplaty. Takové, za které by, jak říkají, „v Praze nikdo nevyžil“. Spolu s grantem mají i podporu evropských novinářů: v on-line školeních a hovorech se baví s kolegy od Financial Times po menší média o tom, co pro čtenáře dobře funguje a na co se zaměřit, a hledají model pro udržitelné financování.

Tady v Docku je jejich přirozené prostředí: scházejí se tu k občasným poradám, píšou odtud nebo z přilehlých kaváren, pokud články neposílají každý ze svého domova – na pronájem redakčních prostor pro tři lidi to zatím není a grant by na to nevystačil. „Snažíme se najít funkční byznys model. Předplatitele zatím nemáme a články jsou otevřené, aby byly dostupné všem. A inzerci nechceme, abychom byli nezávislí,“ říká Simona Janíková. Otevřeli crowdfunding, ale ještě k němu nerozjeli kampaň. Zatím si tak informaci o účtu našli tři lidé a novinářům se sešla, jak s úsměvem říkají, už „asi tisícovka“.