Řekli mi, ať tedy napíšu, že považuji Putina za diktátora a vraha, což jsem s radostí udělal

„Je to naprosto surreálné. Připadám si, jako bych poslední týdny sledoval nějaký film. A věřte mi, že je to velmi dobrý film,“ prohlásil na úvod sobotního vystoupení na konferenci Globsec v Praze ruský opozičník Vladimir Kara-Murza. Zhruba před měsícem byl totiž součástí výměny vězňů mezi Ruskem a západními zeměmi a předtím strávil dva a půl roku v ruských vězeních – z toho skoro rok na Sibiři. Původně si měl za údajnou velezradu odpykat 25 let vězení, za to, že otevřeně kritizoval režim Vladimira Putina a jeho invazi na Ukrajině.