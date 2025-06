Pokud Írán zavře Hormuzský průliv, přijde nevyhnutelné zdražení ropy

Írán už uzavřením Hormuzského průlivu hrozil mnohokrát, nikdy k tomu však nedošlo. Skrze úžinu vyvážejí svou ropu do světa státy, které jsou členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) – tedy Saúdská Arábie, Írán, Kuvajt, Irák a Spojené arabské emiráty. Odtud skrze průliv směřuje nejčastěji do Asie. Uzavření Hormuzu by přineslo celosvětový růst cen ropy – dopad by však mělo i na členy OPEC a hrozí, že takový krok by je do konfliktu mohl zatáhnout.