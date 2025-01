Kdo může za to, že hoří Hollywood

Světoznámý ikonický nápis Hollywood v pekelných plamenech. To se zřejmě stane jedním ze symbolů současných lesních požárů v jižní Kalifornii, které už několik dnů decimují okolí Los Angeles a velkou rychlostí ničí krajinu a lidská obydlí. Pro Kalifornii nejsou lesní požáry ničím neobvyklým a ani ty současné se neřadí v míře ničivosti, alespoň co do rozlohy, na první místo. Rozhodně se ale do dějin Kalifornie, třetího největšího a jednoho z nejbohatších amerických států, zapíšou: zasáhly totiž nebývalé množství budov a způsobí také enormní, dost možná rekordní, škody na majetku.