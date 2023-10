Koalice Spolu se stále nerozhodla, jak půjde do eurovoleb

Vrcholní představitelé koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) si předminulé pondělí si na sociálních sítích připomínali dva roky od chvíle, kdy ve volbách do Poslanecké sněmovny porazili hnutí ANO. Právě propojení tří stran bylo na podzim roku 2021 důvodem, proč skončil Andrej Babiš ve volbách až druhý na pásce. O tom, že se o něco podobného budou pokoušet v roce 2025 pro další sněmovní volby, zatím nikdo veřejně nepochybuje. Pochybnosti naopak panují nad volbami, v nichž budou za tři čtvrtě roku Evropané volit své zástupce do europarlamentu. Je totiž evidentní, že pokud se koaliční strany v něčem opravdu neshodují, je to právě přístup k evropské politice. Zástupci zmíněné trojice stran tak již půl roku debatují, zda jít do Evropy společně, nebo samostatně. Zatím bez výsledku.

Noc ve Strakovce

Lídři, kteří oslavovali dva roky společné vlády, se tak v týž den ve večerních hodinách sešli na Úřadu vlády a nad výše uvedenou otázkou si až do nočních hodin lámali hlavu. Opět marně. „Výsledek jednání je, že pokračujeme v jednání,“ shrnul před půlnocí europoslanec Tomáš Zdechovský, zvolená jednička kandidátky KDU-ČSL. Ještě v květnu viděl šanci na vznik koalice pro evropské volby jako „hodně velkou“, což tehdy odůvodňoval tím, že si se svými protějšky (Jiřím Pospíšilem z TOP 09 a Alexandrem Vondrou z ODS) „dlouhodobě rozumí“.

Dnes vidí šance pro Spolu pesimističtěji. „Teď to je padesát na padesát,“ říká. Co se mezi květnem a říjnem stalo? Debata o společné kandidátce v mezičase podle něj protekla do nižších stranických struktur, ze kterých lídři jednoznačnou shodu neslyšeli. A není se čemu divit. Oba pohledy na evropskou kandidaturu lze podložit solidními argumenty.

Zastánci společného postupu připomínají značku Spolu jako vítězný projekt. Evropské volby v tomto směru mají kromě jiného - říkají zastánci - sloužit jako zpráva pro voliče, že ochota domluvit se trvá. Odpůrci společného postupu zase zmiňují podstatné rozdíly v přístupu k evropské politice nejlépe ilustrované tím, že zatímco TOP 09 s lidovci sedí ve frakci Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS je doma u od lidovců odštěpených Evropských konzervativců a reformistů (ECR).