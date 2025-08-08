Nejdřív jsme si mysleli, že je to vtip. Pak najednou ze dne na den došly léky a zavíraly se nemocnice
Libérie: jak se žije v zemi, která desítky let spoléhala na štědrou pomoc Spojených států. Ve chvíli, kdy ji Donald Trump jedním škrtem zastavil, se ukázalo, že možná až příliš štědrou
Roseline Phay, dvaatřicetiletá liberijská zemědělkyně, začala před půl rokem shánět antikoncepci. Těžce pracující matka dvou dětí se na venkově tohoto západoafrického státu jen tak tak uživila, a nechtěla proto s partnerem na svět přivádět další. Když ale došla za místním zdravotníkem, zjistila že nejsou ani kondomy, ani pilulky, ani tělíska. Vydala se proto na několikahodinovou cestu po prašné cestě do nejbližší městské kliniky, ale ani tam neuspěla. Nevěděla totiž, že hledá marně. Pár týdnů předtím zastavil americký prezident Donald Trump téměř veškerou zahraniční pomoc, která mimo jiné platila léky v liberijských veřejných nemocnicích.
Dlouhou cestu zopakovala čtyřikrát. Pak otěhotněla. „Trpím,“ řekla pro agenturu AP, zatímco její dcera Pauline jí plakala náručí. „Mám na zádech malé dítě a další dítě v břiše trpí.“ Musí pokračovat v práci na poli po celou dobu těhotenství, jinak „nebude co jíst“. Kvůli těhotenství přestala kojit malou dceru, která je tak podvyživená, že málem zemřela. Záchranné dávky výživy, které se v takových případech dětem dávají, však v jedné z nejchudších zemí světa došly.
Nečekaný výpadek americké pomoci a následné zrušení organizace USAID, která měla většinu humanitární i rozvojové pomoci na starosti, ovlivnily miliony lidí po celém světě. Libérie však byla zasažena obzvlášť tvrdě. Na základě seznamu ukončených programů USAID, který byl v březnu předložen Kongresu, zjistili výzkumníci z amerického think tanku Center for Global Development, že Libérie čelí škrtům ve výši 2,6 procenta svého hrubého národního důchodu. „To je největší makroekonomický dopad ze všech přijímajících zemí,“ zdůrazňuje pro Respekt jeden z tamních výzkumníků Sam Hughes.
Poslední výplata a dost
