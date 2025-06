Jsou pravičáci noví levičáci? Esej z týdeníku Die Zeit

Co by se asi stalo, kdyby tohle v Německu řekl třeba bývalý zelený ministr hospodářství Robert Habeck? Ano, pohoršení by bylo pekelné. A to je dostatečný důvod, abychom blíže prozkoumali, co se vlastně děje. A co to pro levici znamená, když pravice najednou mluví stejně jako ona – a vůbec se u toho nezačervená.