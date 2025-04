Jen na vlastní nebezpečí. USA zpřísňují imigrační kontroly a změny dopadají i na turisty z Evropy

Rebecca Burke, osmadvacetiletá umělkyně z Walesu, byla zadržena ha hranicích s Kanadou 26. února. V USA cestovala a zdarma přespávala v hostitelských rodinách, kterým za odměnu například uvařila nebo pomohla s domácími pracemi. Chtěla následně pokračovat do Kanady. Prošla americkou kontrolou na hranici, ale kanadská strana ji odmítla, protože neměla v pořádku všechny dokumenty. Když se vracela zpět do USA, byla její „výpomoc za bydlení“ označena za „práci“, na kterou podle úřadů neměla potřebné pracovní vízum. Přestože neměla záznam v trestním rejstříku, byla spoutána a odvezena do detenčního zařízení v Tacomě ve státě Washington. Se svou rodinou se znovu setkala až 18. března.