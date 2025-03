Rekonstrukce: Jak vznikla „šmírovací“ vyhláška, která zatopila ministru Rakušanovi

Aktuálně musí operátoři plošně šest měsíců ukládat informace o tom, s kým jsme si telefonovali a psali, kdy a odkud jsme se připojovali k internetu. Nová sporná vyhláška byla původně koncipována tak, že pokud by prošla, rozšířil by se okruh získávaných informací také o údaje, na jakých internetových stránkách se uživatelé pohybovali. A to by oproti současnému stavu znamenalo také mnohonásobný nárůst objemu sbíraných dat. Operátoři by museli shromažďovat i údaje o konečné IP adrese a portu, ke kterému počítač nebo telefon přistupoval.