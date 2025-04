Asi mohli nechat ty zdravé krávy žít. Ale co kdyby se to zase zvrtlo?

„Nevím, komu to patří, a kdo tedy vlastní First Farms. Ani jsem neměl potřebu to zkoumat. Znám provozního ředitele, to mi stačí. Je to taky Dán, umí slovensky a dobře mezi nás zapadl. On mi jako první kvůli nákaze volal,“ říká starosta Plaveckého Štvrtku Radoslav Benkovič. Zároveň vzpomíná, že když do večera nákazu potvrdili i státní veterináři, naléhali Dánové na to, ať se začne se zabíjením zvířat hned. „Taková jsou pravidla EU a jsou asi zvyklí, že se nad tím nerozmýšlí,“ dodává starosta.