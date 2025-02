Urazit se je to poslední, co by měl teď Petr Fiala udělat

Život umí být nevděčný. Své o tom teď ví Petr Fiala. Až do pondělka to vypadalo, že si do podzimních předvolebních debat ponese trumf v podobě muniční iniciativy, díky níž pomohl Ukrajině a zvýraznil Česko na evropské mapě způsobem, jaký tady od havlovských časů nebyl.