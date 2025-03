Jsme připraveni na válku dronů?

Fotka mrtvého ruského vojáka ležícího v zasněžené volné krajině u Charkova nebo skupina osmi ukrajinských vojáků na korbě obrněného transportéru. Tyto snímky, které pořídil válečný fotograf deníku The New York Times Tyler Hicks na Ukrajině v minulých letech, mají kromě ikoničnosti společnou ještě jednu věc. Dnes by je podle autora bylo mnohem těžší a nebezpečnější vyfotit. Důvodem jsou drony, které už nějakou dobu ve válce na Ukrajině dominují a zásadně mění podobu konfliktu, což potvrzují zejména poslední měsíce. Například zmíněné obrněné vozidlo napěchované vojáky by bylo pro bezpilotní letouny hlavní cíl.