Jak ukončit kulturní válku, která pomáhá populistům? Vyhrát ji

Zda tím kulturní válka vedená o postavení sexuálních menšin z pohledu Trumpa vítězně skončí, ovšem není zdaleka jisté. To téma je mnohem vážnější, než aby se dalo zadupat do země jedním volebním vítězstvím, jakkoli velkolepým. Proces, který v poslední době probíhá na Západě kolem ladění osobní identity mladých lidí, není nic menšího než další krok do prostoru rovnosti a tolerance, jež jsou už desítky let jedním z leitmotivů západní politiky.