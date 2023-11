Fialova ostuda, které se zatím nic nevyrovná

„Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek,“ vypsal v polovině září ministr práce a sociálních věcí ta do odůvodnění, proč odmítá využít nástroje zvaného odstranění tvrdosti v oblasti důchodového pojištění, který má jako ministr k dispozici. Využití této pravomoci přitom doporučovali Jurečkovi úředníci pro důstojné navýšení důchodů bývalých disidentů a politických vězňů. V Jurečnově zamítavém verdiktu šlo konkrétně o Karla Soukupa, signatáře Charty 77, politického vězně a jednu z obětí estébácké akce Asanace, která jej donutila opustit rodnou zemi.

Po pár měsících po svém „konečném rozhodnutí“ však Jurečka zjišťuje, že minimálně v jedné věci se zmýlil. Opravný prostředek existuje. Život je totiž pestřejší, než byrokratické postupy ministerstva předpokládají. Tím opravným prostředkem je právě probíhající hladovka jiného signatáře Charty 77 Jiřího Gruntoráda před Úřadem vlády.

Karel „Charlie“ Soukup byl za svoji hudbu provozovanou na nepovolených koncertech a později i za disidentství dvakrát vězněn. Na začátku osmdesátých let jej StB zařadila do zmíněné akce Asanace a v roce 1982 ho šikanou a fyzickým nátlakem vyštvala do ciziny. Soukup skončil v Austrálii, kde až donedávna žil. Před několika lety se rozhodl z rodinných a zdravotních důvodů vrátit do vlasti. Přitom za pomoci svých přátel a právníka řešil to, co řeší všichni nucení emigranti – jak i při nedostatku odpracovaných let získat důchod, s nímž by šlo důstojně přežít. To se ani po více než ročním úsilí nepovedlo. Soukup dostal letos na jaře vyměřený důchod ve výši 2855 korun.

Fialova vláda přitom sepsala ke 45. výročí vzniku Charty 77 usnesení, kde se hlásí k tradicím zdejšího nejdůležitějšího vzdoru proti normalizačnímu komunismu a tvrdí, že si váží obětí režimních represí. Jurečka mohl tuhle deklaraci přenést do činů a zvýšit Soukupovi starobní zajištění na úroveň průměrné penze. To ale letos v září odmítl udělat s vysvětlením, že Soukup žil v Austrálii a nemá v Česku odpracované roky.