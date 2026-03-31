Babišova tour na podporu středoevropských autoritářů
Ve chvíli, kdy v Maďarsku a na Slovensku útočí nejtvrději na občanskou společnost a kulturu, se český premiér rozhodl postavit po jejich boku
Andrej Babiš a jeho koaliční partneři se rozhodli obnovit společná zasedání se slovenskou vládou, která zrušil Petr Fiala. Předseda ODS to udělal proto, že Robert Fico opakovaně útočil na českou společnost a evropské spojence za pomoc Ukrajině. Je symbolické, že setkání se odehrává v den, kdy se do Bratislavy sjíždějí ze všech koutů země zástupci slovenské kultury, aby protestovali proti vládě. Pojďme si tedy shrnout, za jakých okolností se rozhodli čeští ministři a premiér podpořit slovenského autoritáře. Nedlouho poté, co podpořili toho maďarského.
Do vrecúška
Situaci u sousedů popisujeme kontinuálně, není proto třeba jít do všech detailů. Je ale více než zřejmé, že v posledních týdnech vládu Roberta Fica prostoupila panika. Příští rok zemi čekají volby a vládní strany se bojí prohry, takže přitvrzují na všech frontách. Rozhodli se znovu pozatýkat policisty, kteří před lety vyšetřovali jejich korupční kauzy. Část soudní soustavy je nicméně stále nezávislá, takže to zatím nejde podle politických představ.
Novináři téměř každý týden přijdou s dalším a dalším odhalením, jak politici vládních stran, případně jejich spolupracovníci, rozkrádají státní peníze nebo zneužívají evropské fondy ke svému obohacení. Například za evropské fondy měly být opraveny penziony, ale nakonec se ukázalo, že jde o soukromé objekty, kde se nedá ubytovat. Nebo nyní investigativní reportérka Denníku N Mária Benedikovičová zjistila, že někdejší kandidát Ficovy strany Smer na hejtmana Banskobystrického kraje Adrian Polóny skupuje v neprůhledných transakcích po celém Slovensku vzácné zámky. Když se na to premiéra reportérka ptala, dostal svůj obvyklý záchvat zuřivosti, aby nakonec utekl s výkřikem: „Poděkujte tuposti vaší kolegyně, že pokazila celou tiskovou konferenci.“
