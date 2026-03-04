Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
3. 4. 20262 minuty

Americká svatá válka

Pete Hegseth vyhlásil novodobou křižáckou výpravu

Dominika Perlínová

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Každý, kdo si užívá života v západní civilizaci, by měl poděkovat křižákům, napsal v roce 2020 ve své knize American Crusade (Americká křížová výprava) Pete Hegseth. O pět let později se stal americkým ministrem obrany a svou náboženskou vizi začal aplikovat na americkou armádu.

Odborníci na tento posun upozorňují od jeho jmenování, ale nynější ministrovy veřejné výstupy budí pohoršení i u široké veřejnosti – přestože jsou USA výrazně nábožensky založenější než Evropa. V době, kdy Amerika rozpoutala válku s islamistickým režimem v Íránu, totiž znějí jeho slova ještě mrazivěji. Na dotaz novinářů, zda konflikt vnímá jako náboženský, Hegseth odpověděl: „Bojujeme s náboženskými fanatiky, kteří se snaží získat jaderné zbraně pro svůj náboženský armagedon. Ale z mé perspektivy, samozřejmě jsem věřící muž, který nabádá naše jednotky, aby se opřely o svou víru a spoléhaly na Boha.“

Bývalý voják a moderátor stanice Fox News však dělá mnohem víc. Prosazuje vidění militantních reformovaných evangelikálů, k nimž přináleží. Radikální křídlo tohoto proudu je napojené na krajní pravici a víra je pro především ideologií. K Trumpovi bez výhrad loajální ministr už armádu uzavřel pro transgender osoby a nyní přezkoumává zapojení žen na bojišti. Změny pocítili i vojenští kaplani: namísto hodností mají nosit insignie vyznání a ti, kteří nepatří ke „správné“ církvi, jsou podle armádních organizací vytlačováni na druhou kolej.

Místo aby muž s vytetovaným jeruzalémským křížem na hrudi objasňoval americkou strategii na Blízkém východě, vysvětloval cíle útoku na Írán nebo definoval parametry vítězství, vyzývá Američany, aby se modlili, a vojáky, aby „uplatnili drtivé násilí proti těm, kteří si nezaslouží slitování“. Podobně se ostatně projevuje ve svém vlastním tažení a čistkách v Pentagonu, který přejmenoval na „ministerstvo války“. Přímo z fronty už pronikají zprávy o důstojnících, kteří svým jednotkám vštěpují, že jsou součástí proroctví o druhém příchodu Krista.

