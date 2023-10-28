Kolumbie
19 článků
Agenda2 minuty
Putování Juana Guaidóa
Jiří Sobota29. 4. 2023
„Vychutnávat život“ jako vládní program
Dopis z Bogoty
Tomáš Nídr31. 7. 2022
2 minuty
Nemilovaná džungle
Jiří Sobota26. 6. 2022
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Dopis z Medellínu
Tunely nad městem
Pavel Šembera24. 11. 2019
Dopis z…4 minuty
Dopis z Manizalesu
Padesát roků čištění bot
Tomáš Nídr3. 11. 2019
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Dopis z Medellínu
Góly nad městem Pabla Escobara
Tomáš Nídr3. 11. 2018
Civilizace3 minuty
Kolumbijské graffiti
Ivan Derer19. 5. 2018
Dopis ze Salenta
Viník batůžkářské invaze
Tomáš Nídr15. 7. 2017