Český kokainový rauš

Třicátník Karel si velmi živě pamatuje moment, kdy to zkusil poprvé. Jednak proto, že k objednání drogy byla nutná podivuhodná kombinace konspirace a banálně běžného úkonu. Pár gramů vysoce kvalitního kokainu dorazilo poštou v lepenkové krabičce, ale zato přímo z Jižní Ameriky. Objednávalo se na „dark netu“, jak se zpravidla říká poměrně obtížně přístupným zákoutím internetu, specializovaným mimo jiné na byznys s nelegálními záležitostmi. První zkušenost si však velmi intenzivně i po deseti letech pamatuje zejména proto, že šlo o mimořádný tělesný i duševní zážitek. „Byly to nejlepší stavy, jaké jsem kdy v životě zažil,“ popisuje společné zkušenosti mnoha uživatelů muž, který se živí jako novinář. „Člověk je radostný, hovorný, lépe mu to myslí, cítí se uvolněně, příjemně, sebejistě. Na rozdíl od alkoholu nad sebou obvykle neztrácí kontrolu, není malátný. Vlastně to bylo tak dobré, až mě to trochu vyděsilo.“

Dnes už není nutné se složitě proklikávat temným webem. Karel není sám, kdo říká, že vše je snazší než si objednat pizzu. Alespoň tedy v Praze a dalších velkých městech. Stačí znát telefonní číslo dealera, kterému buď kódovaně v běžné textovce („odvoz pro tři“), nebo otevřeně na šifrovaných aplikacích typu Telegram sdělíte objednávku. Dealer následně dorazí na adresu, kterou mu udáte, v autě proběhne rychlé předání drogy a peněz. Mezi objednávkou a doručením uplyne patnáct dvacet minut.

Změnila se také droga samotná či kontext, ve kterém se konzumuje. Zatímco prvních několik zkušeností mladému muži zařídil vysoce kvalitní kokain, v posledních letech naráží spíše na jeho naředěnou verzi. O tom, s čím se droga mixuje, kolují více či méně divoké historky. Může to být všechno možné od pervitinu, přes jedlou sodu či vitamin C po látky, které mají podobně znecitlivující účinek jako kokain.

Nebyl to však jediný důvod, proč Karel vlastní konzumaci výrazně omezil a nyní si dá už jen velmi výjimečně. Přidaly se i etické námitky. „Často se zapomíná na to, kolik lidí kvůli produkci kokainu umírá, kolik to rozvrací zemí, jaké to má dopady na země, kam se vyváží,“ vypočítává. „To mi fakt vadí. A je to pro mě jednoznačný důvod to nedělat.“

V Česku však dnes převažuje spíše opačný pohled a obliba drogy (měřeno alespoň zkušenostmi z terénu) rychle roste. Může za to klesající cena, ale také mnohem snadnější dostupnost. Obojí je způsobeno masivním nárůstem produkce kokainu v jihoamerických zemích v posledních letech a schopností organizovaných zločineckých skupin dovézt je do Evropy ve stále větších zásilkách. Z drogy, kterou si dříve mohli dovolit jen ti lépe situovaní, se stává relativně běžná součást života střední třídy nebo studentů, přinejmenším ve velkých městech. Rostoucí obliba kokainu však podle odborníků souvisí také s tím, že je vnímán jako společensky přijatelná a relativně bezpečná droga. Prostě něco, co si může člověk užít bez následků.

Kolik gramů?

S Karlem sedíme v podniku v centru Prahy, kde je slyšet pouze angličtina, což je podstatné. Karel není jeho pravé jméno – a tak trochu jako vtip si vybral přezdívku z galerie slangových výrazů pro kokain. Pod pravým jménem a dalšími informacemi, na základě nichž by bylo možné je identifikovat, nevystupuje nikdo z uživatelů kokainu v tomto textu, kteří jinak o svých zkušenostech mluví velmi otevřeně. Kokain je sice stále běžnější a v řadě společenských kruhů naprosto akceptovaná a otevřeně sdílená substance, ale stále ne natolik, aby o tom uživatelé mluvili v časopiseckém textu. I ve vyhlášených klubech se obvykle šňupe v místnosti oddělené od hlavních prostor nebo zpravidla – na toaletě.