Putování Juana Guaidóa

Příběhy je nutné dovyprávět do konce, i když koncovka třeba není veselá. Ten dnešní je o Venezuele, kde se minulý týden potvrdilo, co bylo již delší dobu zjevné. Vůdce tamní demokratické opozice Juan Guaidó, jehož v roce 2019 pět desítek demokratických zemí včetně Česka uznalo za legitimního venezuelského prezidenta, svůj boj prohrává. Nicolás Maduro, který je vnímán jako nedemokratický uzurpátor, je naopak na koni. Proč si to říkáme právě dnes? Protože Guaidó minulý týden ze země uprchl do Spojených států s tím, že doma mu hrozí bezprostřední zatčení. Respektive Guaidó se vydal do sousední Kolumbie na konferenci o budoucnosti své země, kde mu tamní vláda pohrozila deportací a Američané mu nabídli odlet do USA.

Vláda Nicoláse Madura je rozhodně katastrofa. U moci je deset let, od chvíle, kdy zemřel charismatický propagátor „socialismu 21. století“ Hugo Chávez. Za tu dobu z Venezuely uprchla čtvrtina obyvatel. Ekonomika se zhroutila na čtvrtinu původního objemu. Průměrný důchod dosahuje výše pěti dolarů. České ministerstvo zahraničí vám na svých stránkách důrazně doporučí, abyste do země vůbec necestovali. Není tam dostatek jídla ani léků, krade se tam a loupí, části země ovládají násilnické gangy.