Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
18:10
NATO

Tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor, jde o další ruskou provokaci či útok na zemi NATO

Tři ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. O narušení estonského vzdušného prostoru podle agentury Reuters informovaly také evropské a alianční zdroje.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur označil incident za "bezprecedentně brutální". Tallinn předal protest nejvyššímu činiteli z ruského velvyslanectví, píše Reuters.

Stíhačky MiG-31 slouží i jako nosiče hypersonických střel Kinžal, používaných k útokům proti Ukrajině.

čtk, tb

