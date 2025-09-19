Tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor, jde o další ruskou provokaci či útok na zemi NATO
Tři ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. O narušení estonského vzdušného prostoru podle agentury Reuters informovaly také evropské a alianční zdroje.
Estonský ministr obrany Hanno Pevkur označil incident za "bezprecedentně brutální". Tallinn předal protest nejvyššímu činiteli z ruského velvyslanectví, píše Reuters.
Stíhačky MiG-31 slouží i jako nosiče hypersonických střel Kinžal, používaných k útokům proti Ukrajině.
čtk, tb