Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
10:50

V Německu klesl počet uprchlíků, poprvé po čtrnácti letech

V Německu poprvé za 14 let ubylo uprchlíků. S odvoláním na data německé vlády o tom dnes informovala agentura DPA. Zatímco na konci loňského roku lidí s různými druhy mezinárodní ochrany v zemi žilo 3,545 milionu, na konci letošního prvního pololetí to bylo 3,495 milionu.

Za prvních šest měsíců letošního roku klesl počet uprchlíků v Německu zhruba o 50.000, uvedla německá vláda. Je to první pokles celkového počtu uprchlíků v zemi od roku 2011.

Důvody úbytku jsou různé, je mezi nimi i vyšší počet deportací či dobrovolných návratů do vlasti. Agentura DPA upozornila také na vysoký počet uprchlíků, kteří splnili podmínky a stali se německými občany. Jen Syřanů, kterých přišlo v letech 2015 a 2016 do Německa kolem milionu, získalo loni občanství přes 83.000.

Od počátku roku do konce srpna podalo v Německu žádost o azyl zhruba 78.000 migrantů. Loni stejnou dobou přijaly úřady už 160.000 žádostí. Už v loňském roce přitom bylo žádostí o azyl méně ve srovnání s lety předchozími. V posledních letech jejich počet klesá v celé Evropské uni

