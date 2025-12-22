Muniční inciativu projedná Bezpečnostní rada státu sedmého ledna
Muniční iniciativu, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, projedná 7. ledna Bezpečnostní rada státu (BRS). Novinářům to po dnešním zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před volbami Babiš iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
V lednu půjde o první zasedání BRS v novém složení po nástupu Babišovy vlády. Kabinet dnes schválil i složení rady, která je jeho stálým pracovním orgánem pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy budou vedle premiéra ministři průmyslu, obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy, řekl Babiš. Místopředsedou rady by se měl stát první vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).
"Iniciativa bude předmětem BRS, která zasedne 7. ledna v 9:00, dneska k tomu nic neřeknu," uvedl Babiš. Nejdřív potřebuje získat informace. "Principiálně to je dobrá věc, ale otázka je, jestli se to obešlo bez korupce a zneužívání funkci," uvedl. Definitivní stanovisko navrhne po bezpečnostní radě.
Česko na muniční iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i muniční iniciativy. Zůna poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.
čtk, tb