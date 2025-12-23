0:00
Trump zopakoval, že chce anektovat Grónsko

Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že Spojené státy potřebují Grónsko nikoliv kvůli nerostnému bohatství, ale z důvodů národní bezpečnosti, uvedla agentura Reuters. O tom, že by USA měly získat ostrov, který je poloautonomním územím Dánska, hovořil letos Trump opakovaně.

Trump v neděli jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Ten na sociálních sítích sdělil, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.

Krok vyvolal novou vlnu kritiky ze strany Dánska, které vyzvalo k respektování své územní celistvosti a oznámilo, že si v nejbližších dnech předvolá amerického velvyslance. K zachování suverenity ostrova vyzvala také Evropská unie.

Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.

Ostrov obývaný zhruba 56.000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

čtk, tb

