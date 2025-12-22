Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
Evropská komise zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Unijní exekutiva se chce zaměřit na vhodnost a přiměřenost státní podpory i na dopad, jaký toto opatření bude mít na hospodářskou soutěž. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o standardní proces, výsledek očekává v první polovině roku 2027.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.
Komise už loni v dubnu schválila podporu na výstavbu a provoz jednoho nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Česká vláda se však následně rozhodla rozšířit investice do jaderných kapacit, aby urychlila dekarbonizaci odvětví produkce elektrické energie a vypořádala se i se zjištěnou mezerou v dodávkách elektřiny. Letos v říjnu proto Česko oznámilo komisi svůj plán na podporu výstavby a provozu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech s výrobní kapacitou elektřiny až 976 MWe.
"Je to standardní krok, který je u všech plánovaných jaderných zdrojů," řekl Havlíček. Podle něj tak projekt není nijak ohrožen ani zdržen. Šetření by podle něj mělo trvat až 18 měsíců.
Dva nové bloky, jejichž provoz je plánován na roky 2036 a 2037, by měly zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny pro Česko a sousední země, a pomoci tak dekarbonizaci energetického sektoru a diverzifikaci českého energetického mixu. Jak unijní exekutiva ve svém shrnutí informovala, podpora se týká Elektrárny Dukovany II (EDU II), společnosti založené za účelem vývoje a provozu nových jaderných bloků. EDU II přitom z 80 procent vlastní český stát a z 20 procent společnost ČEZ, která je zároveň jediným provozovatelem jaderných elektráren v Česku.
Komise uvedla, že na základě svého předběžného posouzení shledala projekt nezbytným, avšak má pochybnosti o tom, zda jsou plánovaná opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Z tohoto důvodu se EK rozhodla zahájit hloubkové šetření.