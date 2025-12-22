Babiš se setká s Turkem, podle Macinky je dál kandidátem Motoristů na ministra
Premiér Andrej Babiš (ANO) se setká s poslancem Motoristů Filipem Turkem, kterého odmítá jmenovat ministrem životního prostředí prezident Pavel Pavel. Poté chce o věci mluvit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Je to nominace Motoristů, řekl Babiš. Macinka po zasedání kabinetu uvedl, že se nejprve chce seznámit s textem tiskového prohlášení prezidentské kanceláře. Turek však zůstává kandidátem na ministra, dodal.
Pavel předpokládá, že Babiš Turka nenavrhne, uvedl Hrad v tiskové zprávě. Předseda vlády je podle něj povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Babiš uvedl, že s Pavlem bude obědvat v úterý 6. ledna. Do té doby by chtěl, aby se situace vyjasnila.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Po pondělním jednání na Hradě Turek uvedl, že Motoristé jiného kandidáta na vedení ministerstva životního prostředí nemají. Věřil, že v některých případech se mu kauzy podařilo prezidentovi vysvětlit, s něčím se ale podle něj mohl Pavel těžko smiřovat.
"Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti," napsal v pondělí Hrad.