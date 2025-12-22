Pavel říká, že nad Turkem by se měl zamyslet hlavně Babiš. Neřekl, zda Turka ministrem jmenuje, i když se premiér zamyslí a nominuje ho
Bude záležet čistě na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda nominuje poslance Motoristů Filipa Turka do vlády, řekl dnes při příchodu na Pražský hrad novinářům prezident Petr Pavel. Své výhrady k němu pokládá za natolik zásadní, že by se jimi měl zabývat i premiér, protože složení vlády je i jeho vizitkou, dodal. Prezident opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady například kvůli jeho postoji k právu a pravidlům.
Pavel vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval před týdnem. Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Turek zrušil původně plánované setkání s hlavou státu před jmenováním ze zdravotních důvodů. "Vidím jako akt dobré vůle, že s panem Turkem sejdu stejně neformálně jako s ostatními. A možná jako výraz toho, že mu chci mu dát příležitost se vyjádřit k výhradám, které vůči němu mám," uvedl Pavel. Připomněl, že jmenovat Turka členem vlády mu Babiš zatím nenavrhl.
Pavel přijme Turka na Pražském hradě dnes dopoledne. Motoristé trvají na tom, aby se stal ministrem životního prostředí. Úřad vede dočasně ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Pavel dnes podotkl, že jeho předchozí schůzky s kandidáty na ministry byly velice neformální, protože v té době je ještě oficiálně nenavrhl jmenovaný premiér. "Rozhodně to nepovažovali za nějaké kádrování nebo přezkušování. Chtěl jsem se s nimi seznámit, znát jejich názory, možná jim sdělit nějakou svoji zkušenost," uvedl.
Stejný charakter má podle něj i schůzka s Turkem, který navíc dostane možnost se vyjádřit k výhradám, které vůči němu Pavel má. "Zatím Andrej Babiš jeho nominaci nepředložil, nechci spekulovat o důvodech, jestli byly zdravotní, nebo nějaké jiné," uvedl prezident.
Nyní bude podle Pavla záležet na Babišovi, zda Turka navrhne. "Já si myslím, že výhrady, které jsem už několikrát oznámil, jsou natolik zásadní, že by se jimi měl zabývat i premiér. Přece jen složení vlády a reputace jeho ministrů je i jeho vizitkou," dodal. Bude proto podle něj záležet, jak si to Babiš vyhodnotí. Pavel nereagoval na dotaz, zda bude případnou nominaci respektovat.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil.
Macinka dříve uvedl, že je připraven ministerstvo životního prostředí vést po nezbytně nutnou dobu. Chtěl by, aby vláda byla kompletní nejpozději v době, kdy bude 13. ledna žádat Sněmovnu o důvěru.
čtk, tb