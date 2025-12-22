Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury
Vláda stáhne ze Sněmovny zpět návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) připravený předchozím kabinetem, informoval po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). Současná koalice návrh kritizovala kvůli jeho nesouladu s návrhem státního rozpočtu. Samotným návrhem rozpočtu na příští rok se vláda v pondělí nezabývala.
Návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) počítal pro SFDI v příštím roce s výdaji 187 miliard korun. Národní rozpočtová rada i další ekonomové ale upozorňovali, že fond počítal s příjmy ze státního rozpočtu o 37 miliard korun vyššími, než kolik bylo ve státním rozpočtu plánováno v transferech pro SFDI. Bývalá vláda nesoulad chtěla vyřešit při projednávání návrhu státního rozpočtu i rozpočtu SFDI ve Sněmovně.
Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v návrhu rozpočtu SFDI na příští rok chybělo 16,5 miliardy korun na stavby silnic a dálnic, které jsou již připraveny k zahájení. Byly to například poslední úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova či pokračování dálnice D35 z Hořic do Úlibic.
Samotným návrhem státního rozpočtu na příští rok se vláda nezabývala. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že má za sebou první kolo jednání s jednotlivými ministerstvy a že je třeba hledat úspory. Jaký bude navržený schodek, nechtěla komentovat. Babiš už minulý týden řekl, že kabinet bude návrh schvalovat 19. ledna. Návrh rozpočtu připravený Fialovou vládou, který počítal s deficitem 286 miliard korun, koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla.
Místopředseda SPD Radim Fiala dnes před jednáním vlády řekl, že v původním návrhu rozpočtu chyběly výdaje za 116 miliard korun. Dosud představitelé koalice hovořili o 96 miliardách korun. Schillerová po jednání vlády řekla, že z její strany číslo 116 miliard nezaznělo.