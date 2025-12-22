Koalice: Zůna se bude vyjadřovat k armádě, zahraniční věci bude řešit premiér
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně těch k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom koaliční rada ANO, SPD a Motoristů. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD. Podle předchozího premiéra Petra Fialy (ODS) je absurdní, aby se ministr obrany nesměl vyjadřovat k zahraniční politice.
Už před začátkem koaliční rady místopředseda SPD Radim Fiala i předseda hnutí Tomio Okamura zdůraznili, že SPD neuvažuje o výměně Zůny, kterého do Babišovy vlády hnutí navrhlo jako nestranického odborníka. "Pan ministr Zůna bude komunikovat věci, které se týkají armády, které se týkají zabezpečení. A zahraniční věci v principu náleží premiérovi, to znamená Ukrajina, to patří do gesce premiéra, to bude komunikovat premiér," uvedl Fiala. Odpoledne má situaci probrat také poslanecký klub SPD.
Bývalý premiér Fiala na síti X upozornil, že úkolem ministra obrany je mimo jiné úzká spolupráce a koordinace s partnery v Severoatlantické alianci (NATO) a jednání na mezinárodních summitech a fórech. "Omezit vystupování ministra obrany, který je navíc místopředsedou vlády, jen na komentování armády působí jako špatný vtip," napsal.
Zůna v pátek řekl, že Česko je na straně Ukrajiny a podpora země bude pokračovat. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. Rusko označil za agresora. SPD přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu či české muniční iniciativy. Ministr také uvedl, že jeho úřad bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly.
Okamura uvedl, že ministr podle něj neměl možnost svá vyjádření v pátek dovysvětlit a také že nemá politické zkušenosti. Platí podle něj, že Zůna postupuje v souladu s programovým prohlášením vlády. "Tam není jmenována ani Ukrajina, ani Rusko," řekl dnes novinářům po koaliční radě. Co se týče muniční iniciativy, platí podle něj, že český stát už nebude podporovat nákup munice pro ukrajinskou armádu z peněz daňových poplatníků. "My zastáváme názor, že by ČR do toho už neměla zasahovat," prohlásil. Očekává, že koaliční rada se k této věci vyjádří v lednu.