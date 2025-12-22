0:00
včera 12:05

Ukrajinci nejspíš zabili dalšího ruského generála, zemřel při výbuchu auta v Moskvě

Při výbuchu nálože nastražené v autě dnes v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ruských ozbrojených sil. Podle agentury Reuters o tom informoval ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, součástí obrany jsou i údery proti vysokým představitelům ruské armády.

Šestapadesátiletý generál podle ruských médií nastoupil do vozu, který krátce po rozjezdu explodoval. Média nejprve uváděla, že záchranáři Sarvarova z vozu vyprostili s mnohačetnými zranění a ve vážném stavu ho dopravili do nemocnice. Následně ale vyšetřovatelé sdělili, že generál zemřel.

Od počátku invaze se stalo vícero případů, kdy se terčem útoků v Rusku stali vysocí vojenští představitelé. Například letos v dubnu při explozi nálože nastražené v aute ve městě Balašicha u Moskvy zahynul zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Rusko výbuch označilo za teroristický čin spáchaný Ukrajinou.

čtk, tb

