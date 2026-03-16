Vláda odmítla návrh poslankyně STAN na růst rodičovské a její valorizaci
Záporné stanovisko dostanou zákonodárci od vlády k novele poslankyně opozičního hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové o zvýšení rodičovského příspěvku o 20 000 Kč na 370 000 korun. Vyplývá to z výsledků zasedání. Kabinet plánuje, že zvedne od příštího roku rodičovskou na 400 000 Kč. Staví se také proti valorizačnímu mechanismu, jak jej Pivoňka Vaňková navrhla. Příspěvek by mohla zvyšovat vždy od ledna nařízením vláda, pokud by úhrnná inflace dosáhla aspoň pěti procent.
Cílem zavedení valorizace rodičovského příspěvku je podle předkladatelky zachování jeho reálné hodnoty v případě růstu spotřebitelských cen. Nyní se musí měnit zákon a rodiny podle ní nemohou předvídat, jak se bude výše rodičovské vyvíjet. "Stabilní výše této dávky má zásadní význam pro sociální jistotu a finanční stabilitu domácností v období zvýšených výdajů spojených s péčí o dítě," napsala Pivoňka Vaňková ve zdůvodnění.
Navržený valorizační mechanismus není podle vlády v souladu s možností rodičů rozhodovat o měsíční částce a o délce čerpání příspěvku. Pro pečujícího rodiče by bylo obtížné plánovat měsíční dávku, pokud dopředu neví, jaká je celková částka rodičovské, kterou může vyčerpat do věkové hranice dítěte. Kabinet navíc obecně upozornil na to, že valorizace dávek a příspěvků může vést ke ztrátě kontroly nad povinnými výdaji státu.
Růst rodičovské na 370 000 korun podle Pivoňky Vaňkové zhruba odpovídá celkové inflaci od posledního zvýšení příspěvku před dvěma lety. Za popření účelu rodičovského příspěvku označuje kabinet další část novely, jež ruší podmínku pro nárok na dávku, podle níž dítě do dvou let může navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nejvýše 120 hodin měsíčně. Z rodičovské by se podle nich stala obdoba porodného.
Pivoňka Vaňková předpokládá, že v případě přijetí novely by stát v prvním roce vydal na rodičovský příspěvek o 375 milionů až 440 milionů korun navíc, v druhém roce by výdaje stouply o 750 milionů až 880 milionů korun. Dál by zvýšené náklady představovaly podle ní jednu miliardu až 1,1 miliardy korun ročně.