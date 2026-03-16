Izrael zahájil další vlnu úderů proti Íránu, útočil na vesmírný program
Izraelské letectvo zahájilo další vlnu rozsáhlých vzdušných úderů proti infrastruktuře íránského režimu v hlavním městě Teheránu, v Šírázu na jihu a Tabrízu na severozápadě země. Informovaly o tom agentury s odvoláním na sdělení izraelských ozbrojených sil. V centru íránské metropole se ozývaly výbuchy, armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.
Izrael spolu se Spojenými státy pokračuje sedmnáctý den ve vzdušné ofenzivě proti Íránu. Ten odpovídá protiútoky pomocí raket a dronů nejen na Izrael a americké vojenské základny v oblasti, ale i na civilní a průmyslové cíle v zemích Perského zálivu.
Při dopadu střely na automobil na předměstí Abú Zabí, hlavního města Spojených arabských emirátů, ráno zemřel palestinský civilista, oznámily tamní úřady. Tiskový úřad emirátu Umm al-Kuvajn oznámil, že po úderu dronu vypukl požár budovy, tento útok se obešel bez zranění.
V centru Teheránu byly dopoledne slyšet výbuchy a byly aktivovány systémy protivzdušné obrany. Hlavním městem otřásaly silné výbuchy už v noci. O nové vlně útoků v hlavním městě informovala také íránská média. Podle agentury Fars byly po izraelsko-amerických útocích slyšet výbuchy na východě Teheránu, státní televize SNN informovala o explozích na několika místech metropole.
Izraelská armáda později oznámila, že v Teheránu zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně "kapacit pro útoky proti satelitům". To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i "vesmírná zařízení ostatních zemí světa".
Armáda také oznámila, že zaznamenala novou salvu balistických střel odpálených z Íránu. V severním Izraeli se následně rozezněly sirény leteckého poplachu a v oblasti Jeruzaléma bylo vyhlášeno včasné varování.
V Izraeli od začátku války zahynulo při dopadech íránských raket 12 lidí. V Íránu bylo podle íránského Červeného půlměsíce dosud zabito nejméně 1300 lidí, píše AP. V konfliktu již zahynulo také nejméně 13 příslušníků amerických ozbrojených sil.
Izraelská armáda uvedla, že v noci zničila na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád letadlo, které používal íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý první den útoků 28. února. Stroj podle ní sloužil vysoce postaveným vládním a vojenským činitelům k cestám po Íránu i do zahraničí a ke spolupráci se spřátelenými zeměmi. Mehrábád je nejrušnějším íránským civilním letištěm, vedle toho jsou tam ale umístěny i prostředky íránských vzdušných sil.