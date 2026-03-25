Piráti navrhují snížit DPH u základních potravin či daňové slevy
Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na základní potraviny nebo zavedení daňových slev financovaných z nadvýběru DPH u energií navrhují opoziční Piráti. Jde o součásti jejich takzvaného manifestu energetické bezpečnosti, který představili na tiskové konferenci ve sněmovně. Podle plánu Pirátů by také stát bez výjimek neměl odebírat ropu a plyn z Ruska, ale také například nevykupovat akcie ČEZ.
"Zdražení pohonných hmot a zemního plynu přineslo státu miliardové příjmy navíc. Vyzýváme vládu, aby tyto prostředky vrátila zpět, a to formou vyšší daňové slevy a slevy na děti," uvedla pirátská poslankyně Vendula Svobodová. Nízkopříjmové domácnosti závislé na dojíždění za prací nebo studiem by podle Pirátů měly mít nárok na příspěvek na dojíždění.
Reakcí na rostoucí ceny pohonných hmot podle Pirátů nemá být snížení spotřební daně u nafty a benzinu. Cílem má být naopak snížení závislosti na ropě a pochybných východních režimech, dodala Svobodová. "Spotřební daně za posledních 15 let klesly po očištění o inflaci, o 40, respektive 45 procent, čímž podporovaly spotřebu ropy na úkor pořizování úspornějších automobilů a využívání veřejné dopravy," uvedla.
DPH u základních potravin chtějí Piráti snížit ze 12 procent na šest. Strana navrhuje také vrátit osvědčený projekt Nová zelená úspora do původní podoby. Kabinet by podle Pirátů měl podporovat výstavbu domácích energetických zdrojů. "To znamená nezastavovat výstavbu dvou pilířů české energetiky, což jsou obnovitelné zdroje a jádro," řekl místopředseda strany Jiří Hlavenka.
Piráti odmítají, aby stát vůbec přemýšlel o tom, že by případné problémy s dodávkami řešil obnovením nákupů ruské ropy či ruského plynu. Strana také odmítá vykupování akcií ČEZ. Stát by měl podle Pirátů zavést zvýhodněné financování projektů garantovaných energetických úspor pro domácnosti i průmysl či pracovat na posílení propojení energetické soustavy s Německem a Polskem.