Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je dle policie Američanka
Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.
"V rámci státu EU a realizace EZR (evropského zatýkacího rozkazu) se jedná o předání, kdy americká občanka bude do okamžiku předání do ČR v předávací vazbě. Další úkony budou prováděny v ČR," napsal mluvčí policejního prezidia David Schön. Evropský zatýkací rozkaz funguje na základě přímého kontaktu mezi justičními orgány států EU, umožňuje zjednodušené předání zatčené osoby.
Schön doplnil, že policie aktuálně v souvislosti s požárem pátrá po několika dalších osobách, na dopadení intenzivně spolupracuje s kolegy v Česku i v zahraničí. Počet podezřelých, které policie hledá, mluvčí neupřesnil. Podle médií policie pátrá po sedmi lidech.
Česká policie v úterý informovala o zadržení tří lidí, dvou v České republice a jednoho na Slovensku. Už tehdy uvedla, že mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Pražské vrchní státní zastupitelství následně na webu zveřejnilo, že zadržené policisté z protiteroristické centrály obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je podle něj české národnosti.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.