Česko24. 3. 20263 minuty

Policie zadržela tři osoby kvůli útoku na zbrojařský sklad v Pardubicích. Motivy žhářů jsou stále nejasné

Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková

Policie podle informací Respektu zadržela tři lidi, které podezřívá z pátečního útoku na sklad zbrojařské firmy v Pardubicích. „Ano, je to tak,“ říká jeden z představitelů bezpečnostní komunity. „Akce dál probíhá.“

Policie nadále pátrá po čtyřech dalších lidech. Část skupiny, tvrdí zdroje Respektu, by měla mít české občanství, další útočníci cizí. „Jak to celé bylo, proč útočili, je zatím předčasné říkat. To se nadále vyhodnocuje,“ říká další z našich zdrojů. 

Policie na síti X již zadržení tří podezřelých osob potvrdila. Jeden podezřelý byl zadržen na Slovensku, další dva v Česku. Jedna z osob má mít americké občanství. „U zadržených na našem území bude probíhat vazební řízení, intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska,“ uvedla policie.

"Policie v současné době intenzivně pátrá po pachatelích a v některých případech je úspěšná," řekl poslancům ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podrobnosti ale nesdělil.

