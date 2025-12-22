SPD prý neuvažuje o výměně ministra Zůny - i když se o jeho místo přihlásil Jindřich Rajchl
SPD podle místopředsedy hnutí Radima Fialy neuvažuje o výměně svého ministra obrany Jaromíra Zůny kvůli jeho výrokům o modernizaci F-35 či pokračování podpory Ukrajině. Fiala to dnes řekl novinářům před jednáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.
"Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné," prohlásil Fiala. "Vůbec o tom neuvažujeme, pan Zůna je tam čtyři dny i s cestou," uvedl místopředseda SPD k možnosti Zůnovy výměny po jeho pátečním prohlášení. Na Zůnovo místo se přihlásil poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který se dostal do Sněmovny právě na kandidátce SPD.
Zůna v pátek uvedl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly. Neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji pro ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba. Zůnovy výroky na sociálních sítích během víkendu kritizovali někteří příznivci hnutí SPD.
čtk, tb