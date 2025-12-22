0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 09:28

SPD prý neuvažuje o výměně ministra Zůny - i když se o jeho místo přihlásil Jindřich Rajchl

SPD podle místopředsedy hnutí Radima Fialy neuvažuje o výměně svého ministra obrany Jaromíra Zůny kvůli jeho výrokům o modernizaci F-35 či pokračování podpory Ukrajině. Fiala to dnes řekl novinářům před jednáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.

"Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné," prohlásil Fiala. "Vůbec o tom neuvažujeme, pan Zůna je tam čtyři dny i s cestou," uvedl místopředseda SPD k možnosti Zůnovy výměny po jeho pátečním prohlášení. Na Zůnovo místo se přihlásil poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který se dostal do Sněmovny právě na kandidátce SPD.

Mohlo by vás zaujmout:

Prezident Pavel pro Respekt: Zůna má mou podporu

Zůna v pátek uvedl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly. Neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji pro ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba. Zůnovy výroky na sociálních sítích během víkendu kritizovali někteří příznivci hnutí SPD.

čtk, tb

↓ INZERCE